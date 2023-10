Mercatino di Natale e hobbisti fra Lizza e piazza Gramsci

1Si svolgerà alla Lizza dall’8 dicembre al 7 gennaio il Mercatino natalizio degli hobbisti. Saranno concesse sei postazioni per la vendita di opere del proprio ingegno a carattere creativo, nello spazio pedonale della Lizza che collega piazza Gramsci con via dei Gazzani. Sempre per le festività natalizie, è confermato anche il Mercatino di Natale fra viale XXV aprile, piazza Matteotti e piazza Gramsci: le postazioni subiranno modifiche rispetto al passato.