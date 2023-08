Mercatini, stand e musica al Settembre rapolanese

Musica, mercatini e sapori del territorio sono pronti ad animare il centro storico di Rapolano Terme con la 58esima edizione del Settembre Rapolanese, in programma da domani a domenica 3 settembre con il patrocinio del Comune.

La manifestazione si aprirà domani, venerdì 25, alle 21.15 in piazza Giannetti con la Blue Sugar Tribute Band, mentre sabato 26 gli appuntamenti prenderanno il via alle 18 con la dimostrazione pratica dell’utilizzo del defibrillatore a cura della Misericordia di Rapolano Terme e proseguiranno alle 21.15 in piazza Giannetti con la Comedy Ring in compagnia di Beppe Braida, Stefano Chiodaroli, Claudio Batta e Max Pieriboni.

Domenica 27 la giornata del Settembre Rapolanese inizierà alle 10 in via XX Settembre e piazza Giannetti con il mercatino e continuerà nei giardini de I Piani con un doppio appuntamento: alle 16.30 lo spettacolo per bambini in compagnia di Mago Latino e alle 18 l’esibizione della banda Sorgente Musicale. Dalle 21.15, spazio alla musica in piazza Giannetti con The Great Night of Rock and Roll in concerto. Il Settembre Rapolanese tornerà lunedì 28 con la tradizionale Tombola in piazza Matteotti, a partire dalle 21.30, e andrà avanti fino a domenica 3 settembre.

Da venerdì primo a domenica 3 settembre sarà organizzato per le vie di Rapolano Terme il ‘Festival delle tradizioni italiane’, un mercatino con banchi provenienti da tutta Italia allestiti con prodotti artigianali e alimentari tipici delle varie regioni che rappresentano.