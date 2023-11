Mercatini e Castello. Montepulciano in festa

Quando si parla di eventi il Natale inizia molto prima. Se a Chianciano il taglio del nastro c’è già stato adesso è la volta di "Natale a Montepulciano" che sabato mattina inizierà la sua decima edizione. Un traguardo significativo per una manifestazione che ha di fatto allungato la stagione turistica di Montepulciano, con il centro storico sempre più proiettato in questa ottica come dimostrano anche le tante attività ed i negozi per i visitatori nati negli ultimi anni, e che ha trovato un pubblico numericamente importante anche in inverno. "Natale a Montepulciano", è un evento ormai collaudato con le oltre 65 casine in legno nel cuore del centro storico, l’area food coperta, il Castello di Babbo Natale in Fortezza, tappa immancabile per i più piccoli. Ci saranno poi le novità, le scopriremo nei prossimi giorni, ma anche una serie di eventi che toccheranno Montepulciano nel periodo natalizio, dalla musica allo sport. Il mercatino si sviluppa tra Piazza Grande e via San Donato, in piazzetta di vicolo del Leone (accanto al Palazzo Comunale), ci sarà la "Christmas Terrace", uno spazio realizzato in collaborazione con il Consorzio del Vino Nobile e dove poter degustare un calice di vino mangiando qualcosa Nelle passate edizioni di gente se ne è vista molta, il Comune ha detto che "per venire incontro ai tanti visitatori attesi, sono in corso ristrutturazione i servizi igienici pubblici di piazzetta Danesi (accanto al Palazzo Comunale) da parte degli operai comunali, un intervento sostenuto da una donazione effettuata dall’Associazione Vivi Montepulciano" ma anche "un potenziamento dei passaggi di pulizia di tutti i bagni pubblici del centro storico e l’installazione di alcuni bagni chimici". In alcuni giorni sarà attivo anche un servizio navetta gratuito, prezioso soprattutto per la difficoltà a trovare parcheggio nei momenti di maggiore affluenza. "Il Natale a Montepulciano – ha dichiarato Monja Salvadori, assessore alla attività produttive - è un evento di grande successo, entrato a far parte delle attrazioni più visitate d’Italia nel periodo natalizio, grazie al lavoro portato avanti in questi anni assieme agli organizzatori dell’evento, l’associazione Vivi Montepulciano. Come amministrazione comunale abbiamo lavorato per consentire un soggiorno quanto più accogliente possibile"

Luca Stefanucci