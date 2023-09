"Mense scolastiche l’unica cosa certa è la tariffa rivista"

2L’Osservatorio W la pappa al pomodoro torna sulla questione mensa alla vigilia dell’inizio dell’anno scolastico.

"Per ora l’unica cosa certa è la rivisitazione delle tariffe (al rialzo per i residenti, 6,60 euro per i non residenti) che rimane una delle tariffe medie più alte in Italia se confrontata con il servizio offerto. Di un piano da parte della nuova giunta non si legge traccia, solo pochi ed evasivi flash sui notiziari locali".