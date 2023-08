Mense e scuolabus non pagati a Siena: Al via la riscossione coattiva

Oltre 70mila euro di mancati pagamenti dei servizi scolastici tra il 2015 e il 2016. E’ la cifra quantificata dal Comune di Siena, che ha affidato a Sigerico l’incarico di procedere all’attività di riscossione. Per il 2015 l’amministrazione comunale ha emesso 113 atti di accertamento per un totale di 35.533 euro, mentre nel 2016 gli atti sono stati 124 per un totale dovuto di 36.108 euro. Palazzo pubblico evidenzia che "ai predetti importi dovranno essere aggiunti gli oneri di riscossione e gli interessi di mora". Di qui l’incarico a Sigerico (a cui è stato fornito l’elenco dei nominativi dei contribuenti morosi) di procedere con la riscossione coattiva per il recupero delle somme non pagate a titolo di compartecipazione alle quote dei servizi scolastici, ovvero il trasporto in scuolabus e le mense.

L’assessore comunale all’Istruzione, Lorenzo Lorè, sottolinea: "Si tratta di un controllo necessario a tutela dei servizi e delle professionalità messe in campo dalla macchina comunale nei confronti del cittadino e delle famiglie. Il recupero delle somme non pagate dai contribuenti al momento ha riguardato i servizi scolastici dell’anno 2015 e 2016. La riscossione è affidata a Sigerico".

Non si esclude che gli accertamenti dell’amministrazione comunale possano continuare verificando i mancati incassi relativi anche negli anni successivi a quelli in esame.

