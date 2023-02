"Mense, Benini ritiri quella delibera"

Alla fine hanno perso la pazienza. I sindaci della provincia hanno deciso di inviare una nota cojngiunta sul rincaro del costo delle mense per gli studenti non residenti a Siena, deliberato da Palazzo pubblico. Nel mirino di Gabriele Berni (Monteroni d’Arbia), Fabrizio Nepi (Castelnuovo Berardenga), Fabrizio Nucci (Asciano), Andrea Frosini (Monteriggioni), Giuseppe Gugliotti (Sovicille) e Michele Pescini (Gaiole in Chianti) c’è l’assessore senese all’Istruzione Paolo Benini, accusato di "goffi tentativi di nascondere dietro le continue offese ai sindaci dei Comuni vicini le proprie inadeguatezze e le sue scelte insensate": "Purtroppo, le sue azioni hanno avuto e continuano ad avere conseguenze pesanti sulla vita delle persone e delle famiglie – rimarcano i sindaci –. Diversi mesi fa, il buon Benini decide in maniera palesemente e ingiustificatamente discriminatoria di applicare ai soli studenti residenti in altri comuni che frequentano le scuole a Siena un sovrapprezzo di 2 euro al giorno sulla quota massima del servizio mensa". E ancora: "Genitori e sindaci si mobilitano a più riprese e insistentemente per chiedere che la delibera sia ritirata e si torni al previgente regime con l’applicazione della quota massima per i non residenti – ricordano –. L’assessore inizia ad agitarsi più del solito, fa muro...