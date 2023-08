Mensanello, la voce della protesta "Pagare la Tari? Dovremmo essere pagati noi per quanto facciamo"

"Altro che pagare la Tari, dovremmo essere pagati noi per il lavoro che facciamo e che a volte gli stessi operatori Sei rendono difficile!". E’ una provocazione, certo, ma i pochi abitanti della piccola frazione colligiana Mensanello, sulla provinciale 74 Colle – Casole d’Elsa, non ne possono proprio più di vedere il loro borgo considerato una discarica di cui chiunque può approfittare, nell’indifferenza delle istituzioni e del gestore del servizio rifiuti. "E’ stato più volte segnalato, ma tutti fingono di non sapere che ogni volta che passa il camion della spazzatura a svuotare i cassonetti, siamo noi residenti che ci dobbiamo ‘armare’ di tuta e guanti e buttare dentro ai cassonetti vuoti i tanti sacchi, scatole, cassette di plastica e ogni altro genere di schifezza che l’inciviltà ha lasciato a terra. E’ paradossale, ripulire dopo il passaggio dei camion, ma lo facciamo per dare un minimo di dignità al luogo in cui abitiamo, nella speranza (vana) di ridurre l’enorme quantità di insetti che ci assillano e che invadono le nostre case insieme al cattivo odore, consapevoli, però, che il nostro sforzo non servirà a niente". Gli abitanti spiegano che il problema di Mensanello sono i ‘lasciti’, molti dei quali notturni, di persone e anche imprese che arrivano apposta nel borgo per disfarsi di rifiuti con cui hanno riempito grandi sacchi condominiali, che non entrano nei cassonetti ad apertura controllata. "In poco tempo i contenitori sono pieni e allora... li lasciano a terra, come fossero, appunto, in una discarica, ammassandoli gli uni sugli altri fino a formare grandi cumuli – raccontano mostrando una vasta raccolta di foto scattate negli ultimi mesi – Giorno dopo giorno i cumuli crescono e quando, finalmente, arrivano i camion, gli operatori spostano i mucchi un po’ più in là, oppure riposizionano i cassonetti sopra i sacchi caduti. Poi entriamo in azione noi, per recuperare una dignità che dura solo qualche ora... Paradossale, no? Ma c’è dell’altro: i nuovi cassonetti, che dovrebbero risolvere i problemi, ce li hanno annunciati come in arrivo ‘a giorni’ ad ottobre del 2022, dieci mesi fa, e poco dopo ci hanno anche spedito le tessere per aprirli. Telecamere? Ispettori ambientali? Come i cassonetti nuovi, mai viste, a differenza delle cartelle Tari".