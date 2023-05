"Mensa Bandini Il Comune dia il via ai lavori"

La situazione della mensa universitaria senese al centro del Consiglio Regionale Studentesco: con gli studenti di Cravos che hanno espresso parere negativo al bilancio di esercizio 2022 dell’Azienda Regionale del Diritto allo Studio Universitario (DSU). "Al sottofinanziamento da parte dello Stato, si aggiunge il già annunciato taglio da parte della Regione Toscana - spiega Cravos in una nota -: 4,6 milioni di euro in meno rispetto al 2021 con la previsione di azzerare i contributi regionali per borse di studio nel 2023, un ulteriore taglio di circa 8 milioni di euro.La mancanza di adeguati finanziamenti statali e regionali non consente al DSU di avere una progettualità a medio lungo termine".

Negli anni DSU è stata costretta ad esternalizzare i servizi in conseguenza della regola del blocco delle assunzioni pubbliche imposta da Stato e Regione. E qui arriva la vicenda senese: "Critichiamo - dice Cravos - la gestione di Vivenda della mensa Sant’Agata e chiediamo la gestione diretta del servizio per impedire la speculazione dei privati sui bisogni della comunità studentesca. E chiediamo l’inizio immediato dei lavori su mensa Bandini. Ora manca un intervento deciso del Comune di Siena, il quale dovrebbe adoperarsi per far cominciare i lavori. Riteniamo inaccettabile che DSU Toscana abbia chiuso alcune residenze per ottenere i certificati antincendio senza alcuna progettualità per svolgere i lavori in tempi rapidi".

A otto mesi dalle chiusure totali o parziali, Siena ha perso oltre 500 posti nelle residenze pubbliche (da 1.365 nel 2021 a a 731 nel 2022), i lavori sono partiti nella sola residenza Tognazza. "Il diritto allo studio universitario è da decenni sotto attacco. Tocca a noi, studenti e lavoratori, mobilitarci per un nuovo sistema di welfare accessibile a tutti".