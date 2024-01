Mensa Bandini, i piani Dsu. I dubbi di Paris e studenti

A distanza di più di tre anni dalla chiusura della mensa, la questione Bandini scalda ancora gli animi. Nel resoconto annuale dell’Azienda per il diritto allo studio universitario figurano anche per quest’anno i 4 milioni e 100 mila euro destinati ai lavori per mettere in sicurezza la mensa. Sui quali però pesa il contenzioso con i proprietari degli appartamenti sottostanti. Il presidente Del Medico ha dichiarato "che il Dsu sta dialogando con il Comune per trovare delle soluzioni circa il futuro della mensa", rivelando di puntare su una gestione diffusa dei punti ristoro. La fase di stallo della ristrutturazione della mensa Bandini preoccupa Anna Paris, consigliera regionale Pd. "Fa piacere che il presidente Del Medico abbia incontrato il sindaco Fabio e stiano valutando varie soluzioni, ma non è accettabile che non si riesca a risolvere il problema di una mensa oggi inutilizzabile per 2mila studenti, costretti a consumare pasti freddi – è il commento di Paris -. Nei mesi scorsi ho presentato un’interrogazione in consiglio regionale cui l’assessore competente rispose dicendo di aver avuto numerosi incontri con il Comune circa la mensa, senza risultati. L’aspetto ancora più preoccupante è la copertura delle spese dei lavori, stanziata da oltre tre anni, ma che, visto gli aumenti dei prezzi, rischia di non essere più sufficiente. Dove saranno dirottati quei soldi se si prenderà un’altra direzione?".

Anche l’associazione studentesca Cravos interviene sulle dichiarazioni del presidente del Dsu: "Prima di tutto ribadiamo la nostra contrarietà al bilancio previsionale e al piano di attività. Inoltre, in merito alla mensa Bandini, le dichiarazioni di Del Medico non possono che lasciarci diverse perplessità. Si parla di assecondare le richieste del Comune proponendo azioni meno impattanti sull’immobile – si legge nella nota di Cravos -. Ci chiediamo cosa si intenda per ’mensa più ridotta’; forse che diventi un centro per l’asporto? In questo caso Siena farebbe un passo indietro. L’unica mensa aperta in centro è Sant’Agata, e ci sono circa 14mila studenti fuorisede a Siena. Non possiamo accontentarci dei punti ristoro, inadatti alle esigenze della comunità studentesca".

Eleonora Rosi