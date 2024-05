Meno persone sul tufo per Tratta e prove

Si avvicina a grandi passi il Palio del 2 luglio. Se domenica si completerà il quadro delle dieci Contrade che parteciperanno alla Carriera, con l’estrazione delle bandiere baciate dalla fortuna, il Comune ha pubblicato le diposizioni che regoleranno la Festa (gli atti completi sono reperibili sull’Albo pretorio).

Nei giorni 27 e 28 giugno, dalle 5,30 alle 7,30 si svolgeranno in Piazza le prove regolamentare dei cavalli, il giovedì dedicate ai soggetti di almeno 5 anni, il venerdì a quelli di 4 anni, salvo variazioni. Per il 29 giugno, giorno dell’assegnazione dei barberi, un’ordinanza specifica dispone che i cavalli debbano essere stati sottoposti, nei giorni precedenti la Tratta, a visita veterinaria da parte della Commissione veterinaria.

Le operazioni di presentazione dei cavalli avranno luogo la mattina dalle 6,30 fino al termine perentorio delle 7,30. Durante l’assegnazione sarà vietato l’accesso nell’area recintata antistante Palazzo pubblico a tutti, tranne che i capitani, i fiduciari, i barbareschi e il personale di servizio. Tramite specifica ordinanza si chiarisce che è "vietato alle persone non autorizzate di transitare o intrattenersi in pista, intorno al verrocchio, dietro il palco delle Comparse, dietro ai materassi, sotto i palchi, all’interno di Fonte Gaia e alla bocca del Casato, tranne le persone autorizzate, per le prove regolamentate, per le prove e per il Palio dopo lo sgombero della pista da parte della polizia municipale e delle forze dell’ordine. È proibito inoltre stare in piedi sui colonnini, sporgersi o protendere oggetti verso la pista…". Le violazioni accertate saranno punite con una sanzione di 100 euro (500 per il Palio).

Altra ordinanza riguarda le disposizioni per i commercianti del Campo: si dispone che "la vendita delle bevande dovrà essere effettuata esclusivamente in contenitori di cartone o di materiale plastico, privi di tappo, dopo le 18,30 per le prove e le 15 per il Palio… È assolutamente vietato introdurre in Piazza contenitori di vetro o metallici. Vietato anche detenere e/o vendere bottiglie con liquido congelato…".

In merito agli alcolici, un’ordinanza specifica il "divieto per chiunque di introdurre o detenere dentro Piazza, nelle vie e nei vicoli di accesso e nello spazio delimitato dai cancelli di chiusura di Piazza, bevande alcoliche di ogni gradazione".

Un’ordinanza sindacale ricorda infine che "nella parte centrale della Conchiglia’, il 2 luglio, a partire delle 15 e fino alla conclusione della manifestazione è interdetto l’accesso ai minori di anni 10 anche se accompagnati da maggiorenni".