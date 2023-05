"Meloni revochi l’autorizzazione per la centrale"

"Sono la Presidente della Sezione di Siena dell’Associazione Nazionale Italia Nostra onlus, alla quale sono iscritta dal 1992. Ho svolto la mia professione di medico di salute pubblica come ufficiale sanitario comunale e poi, dopo la riforma sanitaria, come dirigente del servizio di Igiene di Unità Sanitaria Locale. Sono membro dell’Accademia dei Fisiocritici di Siena. Porto alla sua attenzione il caso specifico del progetto sperimentale della centrale Sorgenia Le Cascinelle a ciclo binario", scrive appunto la presidente di Italia Nostra Laura Comi nella lettera aperta inviata alla presidente del consiglio Giorgia Meloni. Evidenzia tra l’altro come, ad avviso di Italia Nostra, "questa centrale, ubicata in Val di Paglia alle porte del Parco Val d’ Orcia riconosciuto da tempo Patrimonio Unesco, ruba e consuma, inoltre, cinque ettari di terreno in parte anche a vocazione agricola pregiata. I terreni che ospitano i vari impianti della centrale geotermica Le Cascinelle sono attraversati dalla via Francigena

storica". Comi spiega che "se il Consiglio dei Ministri del Governo Draghi ha autorizzato questo progetto, il Consiglio dei Ministri del Governo Meloni, eletto con forte consenso elettorale ha il potere di revocare la precedente autorizzazione. Le alternative proposte dai cittadini sono di minor costo economico e completamente compatibili con l’economia del territorio".