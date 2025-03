Medioevo al femminile in Pinacoteca. Il ’Sole’ a Villa Brandi

Domani alle 17 appuntamento in Pinacoteca con ’Medioevo al femminile: storie di donne nella pittura senese’. Sante, regine, madri, tentatrici, donne immaginate e di donne reali: un filo rosso tra le opere per scoprire l’altra metà della storia. Sabato alle 11 a Villa Brandi a Vignano torna ’Scienza Ad Arte’, incontri divulgativi organizzati dai Musei Nazionali e Simus: Alessandro Marchini, direttore dell’Osservatorio astronomico Unisi presenterà ’La nostra stella… il Sole! Osservazione con telescopio’. L’evento sarà ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. In Pinacoteca sabato la visita accompagnata dalle 15.30 alle 18.30.