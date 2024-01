"MedioEtruria, subito il via ai lavori"

Appello della consigliera Anna Paris all’assessore regionale alle Infrastrutture Stefano Baccelli perché proceda con i prossimi passaggi formali che richiede l’indicazione dello studio di Rfi di ubicare la stazione Medioetruria, denominata Valdichiana, a Creti. "Se diamo il via ai lavori, entro il 2029 potremmo prendere il treno ad alta velocità da questo punto strategico che secondo il dossier è il migliore per l’analisi costi-benefici. Ho studiato il fascicolo di Rfi e sono sempre più convinta che abbiamo la soluzione se abbandoniamo le lotte di campanile tra Siena, Arezzo e Perugia e scegliamo per il bene comune. I colleghi aretini De Robertis e Ceccarelli hanno invitato Rfi a venire nella commissione regionale trasporti per argomentare le ragioni che hanno fatto ricadere la decisione su Valdichiana. Sarà l’occasione per i cittadini toscani di conoscere analisi e dati che hanno condotto a questa inequivocabile conclusione".