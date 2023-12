"MedioEtruria si deve fare. Grande opera prioritaria"

Massimo Guasconi, presidente della Camera di Commercio Arezzo-Siena, pesa le parole con estrema cautela. Sapendo bene che il dossier MedioEtruria e la scelta ministeriale di realizzare la stazione per l’Alta velocità a Creti, invece che a Rigutino, è radioattivo per chi rappresenta anche Arezzo e la sua provincia. "Non mi esprimo sulla sede, dico che la stazione MedioEtruria va realizzata. E’ una delle tre priorità - scandisce il presidente Guasconi - inserite nel libro bianco di UnionCamere Toscana sulle tre infrastrutture da fare in fretta, assieme alla Tirrenica e all’aeroporto di Firenze".

La battuta è immediata, aeroporto e Tirrenica sono priorità ferme da anni per veti incrociati. "Speriamo che su tre grandi opere, almeno una venga realizzata. La novità che è arrivata dal tavolo tecnico romano è che la stazione per l’alta velocità va fatta, ci sono dati e numeri che la supportano, aldilà di come e dove. E’ il pronunciamento che dobbiamo tutti prendere come positivo". Sul fatto che, prima o poi, Arezzo e la giunta regionale si convincano sulla scelta di Creti, il presidente Guasconi è diplomatico: "Sono convinto che nessuno voglia perdere questa occasione. Ci sarebbero responsabilità pesanti da assumersi, in caso contrario. Ostruzionismi o blocchi sulle procedure? Tutti si devono rendere conto che questa è un’occasione che non passerà più. E’ da cogliere per il bene della Toscana del sud e dell’Umbria".

Anche Pietro Staderini, Sena Civitas, difende MedioEtruria: "La scelta di realizzare la fermata dell’alta velocità a Creti (10 Km da Cortona) è una valida decisione e porta valore ai i territori di riferimento fra cui la provincia di Siena. Oggi fortemente penalizzata nella viabilità, nei collegamenti aerei e ferroviari. Stupisce la contrarietà del Presidente della Regione, Eugenio Giani, che dovrebbe rappresentare l’intera Toscana e non solo alcune zone, già ampiamente favorite e dotate di infrastrutture più che adeguate. Che la soluzione indicata, sia stata sostenuta anche dal sindaco di Siena, è poi naturale".