Medioetruria Serve una scelta ad alta velocità

Cristina Belvedere

Nuova riunione del tavolo tecnico ieri a Roma per determinare la sede della stazione dell’Alta velocità. All’ordine del giorno, nel confronto tra Toscana e Umbria, l’analisi dei criteri per scegliere tra Chiusi (dove Trenitalia ha già cancellato i Frecciarossa), Rigutino (sponsorizzata da Arezzo e dal governatore Giani) e Creti (che piace a Siena e all’Umbria). Le variabili da considerare sono di tipo economico e sociale, ma il nodo da sciogliere è politico: da una parte ci sono Arezzo e la Regione Toscana (amministrate dal centrosinistra), dall’altra Siena e l’Umbria (guidate dal centrodestra). Al momento l’accordo è solo su un punto: accelerare la consegna dei dati tecnici alla politica per arrivare a una decisione definitiva.