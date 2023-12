"MedioEtruria, il Comune parli"

Ha presentato un’interrogazione su MedioEtruria chiedendo di classificarla come urgente (inserendola cioè all’inizio della trattazione), ma "il presidente del Consiglio comunale ha espresso parere negativo". Ad affermarlo è Anna Ferretti, di Progetto Siena, che all’indomani delle decisioni del tavolo ministeriale sull’ipotesi Creti chiede chiarimenti all’amministrazione. In particolare "se Il Comune conferma le dichiarazioni del sindaco sulla preferenza per Creti-Farneta – domanda Ferretti –; se è in possesso del parere motivato del tavolo tecnico e se possiamo conoscere per sommi capi le ragioni della scelta di Creti- Farneta; se è stato richiesto al ministero delle Infrastrutture di inserire celermente l’opera nel Piano nazionale dei trasporti e della logistica che viene allegato al Documento di economia e finanza in occasione del prossimo aggiornamento annuale".

Ferretti chiede di intervenire rapidamente anche perché "già in passato tale progettualità ha trovato un forte freno in rivendicazioni campanilistiche dei territori candidabili per l’insediamento di tale infrastruttura", sottolineando come la stazione di Creti Farneta sarebbe "la più vicina per l’utenza del nostro capoluogo che consentirebbe di raggiungere Roma da Siena in due ore".