MedioEtruria idee di stazione sul tavolo

Dopo due rinvii tecnici e per motivi di salute, oggi a Roma si torna a parlare di stazione Medioetruria per l’Alta Velocità. Al tavolo tecnico convocato al ministero delle infrastrutture, si dovrà fare il punto sul lavoro portato avanti dagli esperti incaricati di studiare criteri, potenzialità, flussi di viaggiatori e sopratutto, la fattibilità dell’opera.

Delle cinque ipotesi sulle quali il confronto è andato avanti in questi mesi, non senza polemiche, più o meno carsiche tra Regioni Toscana e Umbria, il tavolo romano ne ha eliminate già due; oggi il tema potrebbe ruotare attorno a quelle rimaste sui binari della stazione che, secondo i piani dovrebbe essere realizzata in provincia di Arezzo.

Obiettivo: potenziare i collegamenti rapidi dal centro al nord Italia. Nel ’pacchetto’ sono rimaste l’opzione Rigutino alle porte di Arezzo, quella di Creti nel comune di Cortona, ma è compreso pure il potenziamento sull’alta velocità delle stazioni di Arezzo e Chiusi.

Cosa accadrà oggi? I tecnici illustreranno valutazioni e studio di fattibilità ma l’elemento centrale resta sempre lo stesso: il bacino di utenza che dovrà avere cifre a sei zeri. Oggi dal tavolo potrebbe uscire un’altra ipotesi di localizzazione, riducendo così l’analisi su due possibilità.

Ma non è esclusa l’eventualità che l’incontro venga riaggionato. Magari in attesa che la politica trovi un punto di caduta.