MedioEtruria, fronte diviso. Siena vuole Creti-Farneta. Da Arezzo replica piccata

Poco più di un anno fa, Massimo Guasconi e Giorgo Mencaroni, presidenti delle Camere di commercio di Siena-Arezzo e dell’Umbria, lanciarono un appello chiedendo di lasciare ai tecnici la decisione sulla stazione Medio Etruria. "Andare divisi non serve", era il senso dell’appello.

In realtà era inevitabile che istituzioni territoriali e parti politiche entrassero nel dibattito, che oggi vivrà una nuova tappa a Roma, quando al ministero delle Infrastrutture tornerà a riunirsi il tavolo tecnico. Da ieri è all’ordine del giorno anche la pesante posizione espressa dal sindaco di Siena Nicoletta Fabio: "Concordiamo sulla scelta di Creti-Farneta, Rigutino è una scelta che va bene solo ad Arezzo. La stazione dell’alta velocità collocata lì avrebbe un potenziale di un milione di utenti".

Apriti cielo. Ad Arezzo non l’hanno presa bene. "Nessun ‘Palio’. La scelta deve essere tecnica", hanno detto il capogruppo regionale Pd Vincenzo Ceccarelli e la presidente della quarta commissione (trasporti e infrastrutture, tra l’altro) Lucia De Robertis, ancora Pd. E poi, giocando ancora lessicalmente sul campanile: "Qui bisogna abbandonare lo spirito contradaiolo e pensare al bene comune".

Per Arezzo l’unica scelta in campo è Rigutino, mentre se il capoluogo senese guarda a Creti-Farneta, nella Valdichiana senese si pensa a Montallese-Tre Berte e a Chiusi un comitato è nato per difendere e rilanciare la locale stazione.

Ora la fiche messa sul tavolo da Siena, in concordanza con l’Umbria, ha anche il valore politico di una consonanza interna al centrodestra. Tranne, e non è poco, il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. Domani sarà a Siena (a proposito di grandi partite) al convegno sulla multiutility. Su quello la linea Siena-Arezzo è salda, su MedioEtruria è quanto mai accidentata.

