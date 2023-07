MedioEtruria, decisione in autunno Nuova riunione del tavolo tecnico Ma ancora non si parla di sede

Una decisione arriverà probabilmente dopo l’estate, con in mano l’esito degli studi tecnici e soprattutto con gli studi di fattibilità in mano a Rfi. La stazione MedioEtruria continua a tenere banco. Ieri a Roma si è svolta una nuova riunione del tavolo tecnico che non poteva essere decisiva, perché le scelte non potranno comunque prescindere dal coinvolgimento del livello politico, cioè i governatori di Toscana e Umbria, Giani e Tesei, e il ministro delle Infrastrutture Salvini. C’è già una nuova data, fissata al primo agosto, per la prossima riunione, ma soprattutto si guarda a ottobre per l’incontro a quel punto forse risolutivo. Partendo da un presupposto, come ha chiarito l’assessore Stefano Baccelli uscendo dall’incontro: "C’è un approccio serio e daremo il nostro contributo, tenendo presente che per noi è essenziale sapere che Rfi sia ben decisa e motivata a realizzare l’opera, prima di cominciare a confrontarci sulla localizzazione". Una linea che è anche strategica, perché in Toscana non c’è unità d’intenti.

Arezzo punta tutto su Rigutino, Siena in parte opta per Creti-Farneta, in parte per Montallese (in particolare i Comuni della Valdichiana). C’è poi una componente che chiede il rilancio della stazione di Chiusi, con il ritorno alle fermate del Frecciarossa ed evitando l’investimento per la nuova infrastruttura.

Logico che prima di infilarsi in questa diatriba intanto, come per esempio ripetuto dalle Camere di commercio di Siena-Arezzo e dell’Umbria, sia necessario portare a casa la fattibilità dell’opera.

"Durante la riunione a Roma – aggiunge Baccelli – ho ribadito anche la necessità di incontrare i gestori, ovvero Trenitalia e Italo, per capire il loro livello di interesse sulla stazione, anche perché poi dovranno garantire un traffico ferroviario adeguato, impegnandosi direttamente. Poi il ministero e le due Regioni potranno decidere dove fare Medioetruria, anche sulla base delle analisi costi-benefici che Rfi porterà al tavolo".