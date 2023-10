MedioEtruria, appello all’unità. La Camera di commercio in campo

"In questa delicatissima fase, qualsiasi forzatura potrebbe solo nuocere alla realizzazione di uno straordinario progetto di sviluppo, in grado di favorire maggiori opportunità economiche per imprese e cittadini. Si tratta di un rischio che deve essere assolutamente evitato". Con il dibattito in realtà acceso, due giorni dopo il nuovo tavolo tecnici ministeriale (interlocutorio) e alla vigilia dell’incontro in programma oggi ad Arezzo per sponsorizzare Rigutino al quale è stato invitato anche il presidente della Regione Eugenio Giani, la giunta della Camera di commercio di Arezzo e Siena ha dato il via libera a lunga nota stampa che va nel solco dell’appello all’unità.

Seguendo la linea che ha fin qui contraddistinto la posizione del presidente Massimo Guasconi, la logica è puntare a presentarsi uniti a Roma ottenendo il via libera all’opera. "La stazione – si legge nella nota – permetterebbe l’accesso all’Alta velocità a un bacino d’utenza con quasi un milione e mezzo di abitanti e con oltre 200mila imprese operanti con 600mila occupati".

La Camera di commercio osserva che "la pluralità di soluzioni tecniche per la localizzazione della stazione Medioetruria non può che costituire un elemento di vantaggio nel percorso necessario a dare concretezza al progetto, permettendo ai tecnici e agli amministratori delle Ferrovie dello Stato di avere un più ampio ventaglio di possibilità di scelta nell’individuazione di una localizzazione che sia basata esclusivamente su criteri di massima efficienza e redditività".

Ed è ovvio osservare che esistano "sensibilità diverse e legittime aspirazioni delle istituzioni locali, delle associazioni economiche di categoria e dei comitati locali con conseguente espressioni di preferenze per la localizzazione territoriale della stazione.Riteniamo peraltro importanti queste prese di posizioni che permettono comunque di mantenere e accrescere l’attenzione della opinione pubblica e la pressione sui soggetti decisori in merito alla necessità di realizzare la Medioetruria".

Resta però la condivisione "dell’appello del Governatore della Toscana Eugenio Giani e degli altri rappresentanti istituzionali presenti al tavolo tecnico a evitare una ’corsa per campanili’. Se la scelta avverrà, come siamo certi, utilizzando esclusivamente criteri e parametri oggettivi, tutti i territori interessati potranno beneficiare di un’opera in grado di favorire investimenti e lavoro".