MedioEtruria alla scelta. Domani il tavolo tecnico. L’analisi costi-benefici indirizzerà la decisione

Da una parte il bollente dossier Autopalio, dall’altra i giorni decisivi sul fronte MedioEtruria, nel mezzo i quotidiani problemi di spostamento su linee ferroviarie e strade interne. Il tema delle infrastrutture e della mobilità continua a essere all’ordine del giorno delle agende politiche e istituzionali. E intanto dalla Regione arrivano le risorse dei Fondi di sviluppo e coesione che riguardano in modo marginale il nostro territorio.

Ma il tema stringente - Autopalio a parte, che lo sarà ancora a lungo - è MedioEtruria. Domani a Roma dovrebbe finalmente tenersi il tavolo ministeriale con le analisi costi-benefici sulle ipotesi in campo: le tre nuove stazioni e cioè Rigutino nell’aretino, Creti-Farneta nel comune di Cortona ma a due passi dall’Umbria, Tre Berte-Montallese in provincia di Siena, più le due già esistenti eventualmente da ammodernare, Arezzo e Chiusi.

Cinque strade tra le quali valutare se andare avanti con l’ipotesi di una stazione dell’alta velocità sul modello della MedioPadana. Arezzo spinge forte per Rigutino, i Comuni della Valdichiana Senese per Tre Berte-Montallese, l’Umbria ma anche Siena città puntano su Creti-Farneta. Decisive saranno le valutazioni sui bacini di utenza e la conseguente appetibilità per gli operatori Trenitalia e Italo. "L’operazione dovrà stare sul mercato, non può essere sostenuta con risorse pubbliche", ha più volte ribadito Stefano Baccelli, assessore regionale a mobilità e infrastrutture.

L’attesa è quasi conclusa, quantomeno per sapere se il progetto tornerà nel cassetto come già successo una decina di anni fa, oppure se si inizierà un percorso concreto.

Sul fronte dei fondi regionali, intanto, ieri il presidente Giani ha annunciato la ripartizione di circa 600 milioni di euro. Per la nostra provincia due gli interventi finanziati: 1 milione 850mila euro per interventi di sistemazione idraulica dell’asta montana del torrente Piandisette in territorio del comune di Cetona, destinato al Consorzio per la bonifica della Val di Chiana romana e Val di Paglia; 596mila euro per la ristrutturazione della residenza universitaria Tolomei all’Acquacalda.

Interessa l’Amiata e la Valdorcia anche l’intervento da 65 milioni di euro, in provincia di Grosseto, per la strada detta del Cipressino che da Paganico sale verso la montagna, con interventi di adeguamento e messa in sicurezza. "La giunta ha condiviso – commenta Giani – una una strategia di valorizzazione infrastrutturale della Toscana".

Orlando Pacchiani