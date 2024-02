"Medioetruria a Creti. Opera inutile e costosa"

Legambiente boccia l’ipotesi progettuale di Rfi di costruire una nuova stazione Alta velocità a Creti-Farneta. "La Medioetruria – sottolinea l’associazione – dovrebbe sorgere in piena campagna come una cattedrale nel deserto: un progetto che implicherebbe costi ingenti e forte impatto ambientale dovuto al consumo di suolo, a beneficio di un’utenza ridotta dei capoluoghi di provincia di Arezzo, Siena e Perugia, di meno di un milione di persone". E ancora: "La zona interessata dal progetto è raggiungibile solo in auto con la Siena-Bettolle-Perugia – si osserva – e la nuova opera finirebbe quindi con l’incentivare altra mobilità su gomma e la costruzione di nuovi parcheggi vicino alla stazione, aumentando il già notevole consumo di suolo rurale". Legambiente conclude: "L’alta velocità c’è già nel nostro territorio: a Chiusi, Arezzo e Terontola le stazioni sono state rese compatibili con le esigenze tecniche richieste".