Medici e operatori a lezione di lingue

Si rinnova e si arricchisce l’offerta didattica e formativa per i professionisti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Grazie al protocollo d’intesa firmato con l’Università per Stranieri di Siena, sono previsti anche per l’anno accademico 2024/2025 una serie di corsi di lingua straniera rivolti al personale dell’ospedale Santa Maria alle Scotte.

L’attuale iniziativa rientra nella formazione del proprio personale e nell’umanizzazione delle cure che vuole anche valorizzare i propri professionisti.

In particolare vengono organizzati, nella sede dell’Università per Stranieri in piazza Carlo Rosselli, due corsi di tedesco da 20 ore per 27 partecipanti; due corsi di inglese intermedio da 40 ore per 60 partecipanti, un corso di lingua inglese livello avanzato da 20 ore per 30 partecipanti, due corsi di spagnolo da 20 ore per 56 partecipanti, un corso di francese da 20 ore per 10 partecipanti e infine un corso di coreano da 20 ore per 13 partecipanti.

Il protocollo d’intesa tra Aou Senese e Università per Stranieri di Siena è stato firmato dal direttore generale Antonio Barretta e dal rettore Tomaso Montanari nel 2023. Nell’anno accademico 2023/2024 sono stati organizzati, grazie al supporto dall’Ufficio rapporti internazionali e della Formazione dell’Aou Senese, sette corsi di lingua per 25 partecipanti ciascuno, di cui uno in inglese scientifico, due di spagnolo, uno in tedesco e due di inglese intermedio da 40 ore. I partecipanti assidui che hanno effettuato i corsi e hanno avuto accesso al test finale sono stati 103 e tutti hanno superato il test.