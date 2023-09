"Medici e infermieri in fuga dall’ospedale. Occorrono sinergie"

"Ci uniamo all’appello verso le istituzioni per creare sinergie al fine di evitare le fughe dei professionisti", scrive il gruppo consiliare ’Siena in tutti i sensi’. Si parla di fuga del personale sanitario, "un fenomeno fuori controllo che investe anche l’AouS – continua la nota –. E’ di dominio pubblico la volontà del personale medico e infermieristico di migrare dall’azienda senese verso altre aziende del territorio o strutture private ricorrendo al licenziamento. Spesso chi lascia l’azienda sono professionisti formati con un alto livello di competenze che scelgono questa opzione a senso unico per problemi di clima interno o difficoltà nella progressione di carriera. Recentemente sono stati banditi concorsi in cui si riscontra un numero di domande in ingresso inferiore al fabbisogno attuale considerando che al momento della domanda vengono preferite altre sedi di lavoro".