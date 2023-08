Medici di famiglia senza pace Nuovo avvicendamento e ambulatori fuori dal centro

Non c’è pace fra i circa mille assistiti dal servizio del medico di famiglia sotto le torri. A San Gimignano c’è un altro dottore di medicina generale che fa le valige e uno in arrivo. Si cambia un’altra volta e sono cinque i medici di famiglia avvicendati da settembre scorso. Da record, per ora. E c’è da dire grazie alla Asl perché c’è chi rimane senza o resta in attesa di un sostituto.

L’Azienda sanitaria ha informato che "il 31 agosto termina l’attività del dottor Felice De Martino. Per assicurare la continuità assistenziale dal primo settembre il medico sarà il dottor Vittorio Chiantini".

Per fare un passo indietro il 26 luglio la Asl Toscana sud est inviava analogo comunicato: "Il medico dal primo luglio sarà il dottor Felide De Martino con ambulatorio alla Misericordia". Una storia iniziata quando il popolare medico di famiglia Dante Nesi, per ragioni di salute, lasciò il servizio e i suoi pazienti che conosceva uno ad uno, furono prese dal dottor Giuseppe D’Angelo.

Dopo l’improvvisa scomparsa del dottor D’Angelo è cominciata la girandola dei medici di medicina generale, fino all’ultimo; il dottor Vittorio Chiantini che si metterà il camice bianco il primo settembre per i circa mille assistiti negli ambulatori ’piuttosto strettini’, secondo i commenti in paese, di via don Castaldi, nella periferia di Belvedere.

Dei quattro ambulatori dei medici di famiglia presenti in centro storico, ora in pensione, neppure l’ombra. E così sarà fino a quando non sarà definita l’attesa ristrutturazione dell’ex ospedale del Santa Fina, dove è previsto la Casa della comunità, i servizi ai cittadini, compresi, gli ambulatori di tutti i medici di famiglia di San Gimignano. Ma questa è un’altra storia.

Romano Francardelli