"Medici di base Ogni giorno 300 contatti"

"Un medico di base mediamente deve smaltire 300 richieste di contatto al giorno, tra chiamate, messaggi brevi e di posta elettronica. Alleggerire questo carico consentirebbe molti benefici". Parole di Maurizio Pozzi, segretario provinciale della Federazione Medici Medicina generale, intervenuto a un incontro su ‘Sanità e territorio’ organizzato da Fipac nella sede Confesercenti di Siena. "Molte delle chiamate che riceviamo sono per richieste di appuntamenti: nei mesi scorsi a Poggibonsi abbiamo messo in condizione gli assistiti di prenotare autonomamente gli appuntamenti tramite un’agenda on line. Il risultato della sperimentazione è stato incoraggiante, con il 30% del tempo telefonico risparmiato". Ecco perché la prospettiva diventa l’estensione in tutta la provincia. Pozzi, Presidente della cooperativa Medici 2000, ha enfatizzato la necessità di fare "sempre più rete" nella gestione delle richieste sanitarie che arrivano dal cittadino: "la provincia di Siena ha standard di risposta migliori della media sotto molti aspetti". I pensionati presenti non hanno mancato di evidenziare criticità legate al rapporto medici di base-pazienti, avviato alla abnorme dimensione di 1 a 1800.