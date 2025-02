’Medical Writer’. Iscrizioni al master fino al 17 marzo

Sono aperte le iscrizioni alla terza edizione del master dell’Università di Siena ’Medical Writer in Area Regolatoria’, aperto ai laureati magistrali o con laurea specialistica in discipline scientifiche. Il termine delle iscrizioni è il 17 marzo. Il master si pone l’obiettivo di colmare il divario formativo tra università ed aziende, in ambito di industria healthcare. Le lezioni avranno cadenza mensile ed inizieranno ad aprile 2025 per terminare a marzo 2026. La modalità di fruizione del master è mista: alcuni moduli saranno a distanza, altri saranno erogati in presenza presso il polo didattico di San Miniato. In questa edizione è prevista l’introduzione di lezioni specifiche dedicate alle soft skills. Il corpo docente è costituito da professionisti nel settore regolatorio e anche membri di EMWA. Sono previsti stage presso Evnia, GSK, DIESSE, NTC Pharma, Plasmalife, Diatech, EMWA.