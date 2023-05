Medaglini "L’ateneo cresce con nuovi talenti"

"Quella dei finanziamenti europei Pnrr è una grande occasione ma anche responsabilità e impegno. L’Università di Siena ci crede e sta investendo. La sfida non è spendere i fondi rispettando i tempi, ma è nell’investire bene e far in modo che gli effetti dell’investimento siano sostenibili nel lungo periodo", dice la professoressa Donata Medaglini, alla quale il rettore Roberto Di Pietra ha assegnato la delega ad hoc, dedicata alla gestione dei fondi. Un’attività tanto importate quanto delicata per l’ateneo da rendere necessario istituire un’apposita delega, affidata alla prorettrice.

"In appena tre mesi abbiamo messo in moto e fatto correre la macchina – ripercorre la professoressa Medaglini -. L’acquisto dei materiali e le procedure di gara sono step laboriosi: bisogna evitare sovrapposizioni di acquisti fra i Dipartimenti e fra attrezzatura esistente e quella da potenziare. E poi bisogna trovare piattaforme tecnologiche e infrastrutture sostenibili nel tempo, ovvero che non richiedano manutenzioni costose o difficili. Per tutte le procedure di impegno economico ci siamo fra l’altro affidati alla Guardia di Finanza, con cui abbiamo fatto un accordo in modo da tutelarci in fase di acquisto e gare".

Quale è l’obiettivo? "Far crescere l’ateneo – ancora la prorettrice – in modo sostenibile, nel medio-lungo periodo. Nell’immediato è attrarre talenti e acquisire tecnologie che ci rendano competitivi e da mettere a disposizione anche delle imprese del territorio. Tutto questo insieme agli obiettivi scientifici, inderogabili per progetti di ricerca. La ricerca stessa deve diventare sostenibile, andare al di là dei tre anni. I fondi devono essere volano, motore della crescita dell’ateneo, verso una dimensione sempre più competitiva e internazionale".