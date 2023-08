Maxi ripetitore a Salteano Sindaco e Giunta tuonano "Assolutamente contrari"

"Il sindaco e la giunta comunale sono assolutamente contrari all’installazione di un ripetitore sulla collinetta lungo la strada di Salteano, unica da un punto di vista paesaggistico in quell’area". Così il primo cittadino Fabrizio Nucci precisando come "l’amministrazione comunale sia favorevole all’installazione di un ripetitore sul territorio comunale, ma non su quella collinetta". Le autorizzazioni sono state concesse tramite la presentazione di una Scia: "Verificheremo dai nostri uffici perché sia stato autorizzato questo intervento e, soprattutto, verificheremo se siano stati fatti dei sopralluoghi propedeutici al rilascio, considerando che dal lato opposto della strada esiste un vincolo paesaggistico – prosegue il sindaco –. Abbiamo chiesto ai carabinieri forestali di effettuare nei prossimi giorni un sopralluogo e appureremo se in prossimità di un’area a vincolo paesaggistico sia possibile installare un’antenna dell’altezza di oltre 20 metri".

E ancora: "Per quanto nelle nostre possibilità – conclude Nucci – ci adopereremo con tutti i mezzi che ci competono per evitare che sia installato un ripetitore in quel luogo, a distanza ravvicinata alle abitazioni e troppo a ridosso della strada comunale".

Il caso era stato sollevato da chi risiede nella zona come Rosanna Cieri: "Abito qui. Mercoledì scorso abbiamo visto che l’area del tumulo era stata transennata. Nessun cartello. Noi credevamo si trattasse di lavori di manutenzione forestale. Successivamente sono apparsi i cartelli. Ci siamo resi conto allora che si trattava di montare un ripetitore di 21 metri. In quel punto preciso ci sono diversi alberi. Il più alto è un pino di circa una decina metri e quindi abbiamo compreso quale impatto avrebbe avuto la presenza di un’antenna così alta. Allora ci siamo rivolti al sindaco di Asciano". Cieri continua: "Lui ci ha detto di non sapere nulla. Il terreno è proprietà di un agricoltore ed è a pochissimi metri da una zona protetta ma, sulla base di alcune irregolarità nella disposizione della cartellonistica, i lavori sono stati fermati momentaneamente. Ora aspettiamo gli sviluppi di questa vicenda. Siamo un folto gruppo di cittadini che di fatto usufruiscono dell’uso comune di un acquedotto. Di fatto siamo un condominio e stiamo valutando di nominare un perito di parte che verifichi la correttezza dell’intervento".

Il timore dei residenti non è suscitato solo dall’eventuale presenza del ripetitore, ma anche dall’impatto sul paesaggio. Il luogo è infatti poco distante dalla chiesa di Santa Maria in Salteano. "Le autorizzazioni sono state ottenute proprio perché il punto di cui parliamo è appena cinque metri al di fuori della zona vincolo – precisa Nucci – ma noi, come amministratori, desideriamo prima di tutto la tutela del territorio e il rispetto dei cittadini che vivono in quell’area".

RS