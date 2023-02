Maxi impianto fotovoltaico, anche Italia Nostra è contro il progetto

Anche Italia Nostra di Siena prende posizione contro l’impianto agrivoltatico di 16 ettari che la società Ccen Gracciano Srl di Bolzano ha progettato a Casino di Scarna, nel Pian Senese, trasmettendo un’osservazione contraria alla Regione. "L’area rientra a pieno titolo nei luoghi meritevoli di esclusione per l’installazione di pannelli fotovoltaici, per il valore storico paesaggistico della sua configurazione a piccola conca aperta sulla fascia valliva dell’Elsa – afferma la presidente Laura Comi – Il Pian Senese con i suoi pregevoli assetti agrari si pone, infatti, al centro di molteplici visuali e coni visivi, rientrando dunque virtualmente nelle aree meritevoli di esclusione". Una ragione ancora più forte evidenziata dall’associazione per escludere la zona dal permesso riguarda la presenza della Via Francigena: "O, meglio, delle Vie Francigene, visto che alla prima direttrice del tracciato, passante sul margine meridionale del Pian Senese, si è recentemente affiancata una variante più settentrionale – continua l’osservazione – Il previsto campo agrivoltaico rimarrebbe dunque al centro tra le due versioni del tracciato e, considerando che la Via Francigena con le aree contermini si appresta a divenire bene Unesco, risulta evidente quanto il progetto confligga con la tutela dei luoghi. Non va inoltre dimenticato – conclude – l’inquinamento dei terreni dovuto al lento, ma costante, rilascio di metalli pesanti da parte dei pannelli e delle strutture di sostegno e ancoraggio".