Maura e la sua ’isola che non c’è’. Talento e passione dalla tv ai libri

Quando ci affacciammo alla originale avventura del Canale Civico di Siena, creammo un mondo a parte che, per alcuni anni, dimostrò che pur con pochi mezzi, si può fare informazione e programmi in un modo diverso, nuovo, sicuramente disinvolto e un po’ rivoluzionario. E quella ’banda’ di giornalisti, sceneggiatori, tecnici e operatori veniva quotidianamente tenuta a bada da una segreteria di lusso, dove spiccava la serena gestione di Maura Martellucci. David Rossi non poteva fare scelta migliore: del resto mettere le persone al loro posto era una sua illuminata prerogativa. Cosa assai rara in questo universo.

Maura stava imparando a muoversi con disinvoltura in questo particolare microcosmo: le Contrade, la storia, l’umore del pubblico che ci seguiva sempre più convinto. La sua capacità correva in parallelo alla gentilezza: non potevamo che cominciare a volerle bene, apprezzando quell’entrare in questo mondo in punta di piedi ma con la determinazione di chi affronta il mondo prendendolo per sentimenti.

La sua bibliografia si è arricchita nel corso degli anni, attraversando tanti universi senesi: il diario mattutino nei social o in televisione, evince una passione che si mischia al talento di saper scegliere e misurare significativi episodi.

Nelle pubblicazioni trasforma in fiaba la storia, lo ha fatto con ’Stranario’ e ’La patria in strada’ (con Roberto Cresti), oppure incantando i più piccoli con ’Una pittura maestosa’ o ’Ti presento Siena’ (con Simona Merlo). La parola chiave del suo percorso è l’incanto: un po’ quello che accade al piccolo professore del film ’Una gita scolastica’ di Pupi Avati, che accompagna i propri alunni in un viaggio magico, facendo vedere le cose con altri occhi. Anche quelle che non ci sono.

Lei ha saputo trasformare ogni evento in un mirabile racconto ’a cielo aperto’ ad ogni evenienza, cogliendo la bellezza più morbida della vita, pur non nascondendo nulla, da storico, al lettore. Siena è stata dunque per Maura Martellucci quella ’isola che non c’è’ che tutti cerchiamo e che ci affanniamo a trovare. Eccola con i suoi piccoli del Nicchio.

E basterebbe avere il suo modo di vedere le cose, opifici di sicura nostalgia, nel significato più bello e più profondo. Per nulla al mondo baratterei la sua amicizia: possediamo entrambi la memoria lunga e un retrogusto di sottile inquietudine.

Massimo Biliorsi