Mattinata di corse sulla pista di Monticiano C’è grande attesa per i cavalli più quotati

SIENA

Tornano le corse alla pista il Tamburo di Monticiano oggi con un ricco programma che durerà tutta la mattinata. E’ un appuntamento senza dubbio molto importante perché è il primo su una pista che è senza dubbio molto impegnativa per cavalli e fantini.

Si parte alle 10 con la prima corsa che vedrà protagonisti Coca di proprietà di Salvatore Nieddu montata dallo stesso Nieddu; Zirra montata da Mattia Chiavasse e di proprietà di Mirian Dui; Ardavli di Paolo Giachetti montata da Marco Bitti; Trikke montato da Rocco Betti di proprietà di Roberto Meniconi; Vankook montato da Giosuè Carboni, che ne è anche proprietario; Benitos di Dario Colagè montato da Antonio Francesco Mula; Tabacco di Antonio Siri montato da Michel Putzu.

Nella seconda corsa in programma, alle 10,30 altri dieci cavalli: Carontes montato da Gabriele Lai di proprietà di Giovanni Fattorini; Zilla montata da Federico Guglielmi di proprietà dello stesso Guglielmi; Uragano Rosso di Valter Pusceddu con lo stesso fantino sardo a montarlo; Cuore Sardo montato da Vincenzo Turco e di proprietà di Matteo Del Cesta; Cossita di Carlo Sanna montata da Carlo Bitti; Viso d’Angelo di Mark Harris Getty montato da Stefano Piras. Alle 11 la terza corsa con altri sei cavalli: Benito Baio di Lorenzo Pellegrini Quarantotti montato da Rocco Betti; Canarinu di Mark Harris Getty montato da Antonio Francesco Mula; Zaminde montata da Michel Putzu e di proprietà di Renato Gigliotti; Teseo da Clodia montato da Niccolò Francesconi e di proprietà di Luca Francesconi; Caronte Bello di Salvatore Nieddu e montato dallo stesso Nieddu; Tale e Quale di Lucia Toto e montato da Giosuè Carboni.

Mezzora dopo il programma prosegue con la quarta cosa: Urian di Daniela Nicolodi e montato da Massimo Columbu; Corallo Sardo di Nicolò De Matteis montato da Gabriele Lai; Banzay di Mattia Chiavassa e montato dallo stesso Chiavassa; Compilation di Federica Saracini e montato da Federico Guglielmi; Arestetules di Mark Harris Getty montato da Valter Pusceddu; Vitzichesu di Lorenzo Pasquinuzzi montato da Alessio Giannetti. Nella quinta corsa fissata alle 12 Bombers di Alessio Giannini montato da Niccolò Francesconi; Buran di Enrico Bruschelli e montato dallo stesso Bruschelli; Zeniata con fantino Federico Fabbri di proprietà di Gavino Carboni; Campo Monte Santo di Luca Piras montato da Antonio Francesco Mula, Caveau di Michel Putzu con proprietario Filippo Toti; Astroriux di Marcello Roti montato da Marco Bitti.

Infine l’ultima corsa dell’intensa mattinata di oggi al Tamburo, prevista per le 12,30: Criptha di Antonio Vallone (montata da Elias Mannucci): Symposyum di Massimo Columbu montato dallo stesso Columbu; Veranu di Marco Bitti montata da Alessandro Chiti; Bombolo di Emiliano Rinaldi montato da Giovanni Puddu; Schietta di Anna Maoddi (montata da Giosuè Carboni); Zio Frac di Enrico Bruschelli e montato dallo stesso Bruschelli.

Domani sono poi previste altra corse a Pian delle Fornaci dove saranno protagonisti altri cavalli e non mancherà nemmeno in quel caso una bella cornice di pubblico tra addetti ai lavori e appassionati. La macchina paliesca si è ormai messa in moto e nelle prossime settimane, sperando che il tempo non faccia le bizze, si susseguiranno con un buon ritmo, in attesa di fine aprile ed inizio maggio quando sono in programma anche i primi paliotti della stagione, sempre indicativi soprattutto per quanto riguarda lo stato di forma dei fantini in seguito protagonisti sul tufo di piazza del Campo nella carriere di luglio ed agosto.