Matrimonio di Boateng in Toscana, Enzo Miccio wedding planner. Fiori bianchi e sorrisi

Il matrimonio di Boateng in Toscana è anche online. Gli ingressi da 50 euro sono sold out

Radicondoli (Siena), 12 giugno 2022 - Wedding planner d'eccezione per Kevin Prince Boateng e Valentina Fradregrada. Il calciatore tedesco e l'influencer di Bergamo si sono uniti in matrimonio e hanno scelto un angolo di Toscana incantevole, le campagne di Radicondoli. A organizzare il matrimonio Enzo Miccio, che si è trasferito per l'occasione per qualche giorno in Toscana.

Il noto wedding planner e volto tv di tanti programmi di Real Time ha creato un'atmosfera magica. E nel pomeriggio di sabato 11 giugno gli sposi sono convolati a nozze. Matrimonio all'aperto, in campagna, in un trionfo di fiori bianchi. Boateng, ex Fiorentina, era in smoking, mentre la sposa aveva un vestito bianco con ampia scollatura e capelli raccolti. Nei toni del bianco anche l'allestimento del banchetto nuziale. E' stata una festa andata avanti fino a notte, tra cibo e musica.

Un matrimonio che tecnologicamente resterà negli annali. La cerimonia si è svolta infatti anche virtualmente, nel Metaverso, l'ambiente virtuale in cui sempre più utenti interagiscono. I ticket per entrare al matrimonio virtuale costavano cinquanta euro e sono andati in breve esauriti. Una coppia molto molto seguita sui social. Valentina Fradregrada, imprenditrice, influencer e deejay ha oltre tre milioni di follower sul suo account Instagram.

La coppia ha avviato un'attività imprenditoriale da diverso tempo: una etichetta di vini con una cantina che ha sede proprio in Toscana. E' il vino Fradregrada, presente ovviamente, vista la coppia particolarmente social, anche su Instagram con una pagina che racconta l'idea che ha portato alla fondazione dell'etichetta.