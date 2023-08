Materna di Luco Iniziano i lavori

A sole tre settimane dalla riapertura delle scuole, anche a Poggibonsi è in pieno movimento la macchina organizzativa per garantire servizi scolastici efficienti. In quest’ottica l’amministrazione comunale ha affidato a una ditta del posto i lavori per la messa in sicurezza della staccionata del giardino della scuola materna di Luco. L’intervento sarà effettuato nel giro di qualche giorno.