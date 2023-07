Materasso a fuoco in un appartamento disabitato: è giallo

Un materasso di un appartamento non abitato va a fuoco. Scatta l’allarme, sul posto – il fatto è accaduto ad Abbadia San Salvatore - intervengono tempestivamente i vigili del fuoco di Piancastagnaio. L’incendio, sviluppatosi al terzo piano di un appartamento di una palazzina che si trova al civico 32 di via XXV aprile, è stato prontamente domato anche se sono stati richiesti rinforzi dal comando provinciale. Un materasso andato a fuoco, per causa non ancora accertate, che ha creato momenti di allarme. Nella palazzina di quattro piani ci sono diversi appartamenti. Nessuno è stato interessato dall’incendio sviluppatosi in quello disabitato. Gli anziani proprietari sono ora in una residenza. Sul posto sono prontamente arrivati anche i carabinieri della locale Tenenza. Tra le tante ipotesi sulle cause dell’incendio è stata anche presa in considerazione – poi prontamente esclusa – che l’appartamento fosse abitato.

Resta l’interrogativo sul perché siano stati lasciati attivo l’impianto elettrico e quello idrico.

M.C.