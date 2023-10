Massetana, sostituiti 66 alberi. La commissione paesaggistica dà il via libera all’intervento

Manca solo l’ultimo parere dell’Unione dei Comuni della Val di Merse, che ha la competenza sul fronte idrogeologico, poi potrà partire il progetto di messa in sicurezza di strada Massetana - che collega la Colonnna di San Marco con l’omonima porta - che prevede la risistemazione delle carreggiata e l’abbattimento, con conseguente sostituzione, di 66 piante: 43 pini marittimi e 23 acace. La commissione paesaggistica nei giorni scorsi ha dato il via libera al progetto per cui è prevista una spesa di 670mila euro e che cambierà decisamente il volto della strada, in un tratto a senso unico alternato da mesi a causa dei profondi danneggiamenti causati all’asfalto dalle radici dei pini.

Se in passato si era intervenuti proprio in quel tratto ’grattando’ le radici e risistemando l’asfalto, ora - a parte i dossi che si sono ovviamente ripresentati - la pratica non è più seguita per motivi di sicurezza. Per cui, dopo la relazione dell’agronomo incaricato di studiare la situazione, è arrivata la decisione di sostituire completamente l’alberata e provvedere al rifacimento del manto stradale per "incompatibilità delle essenze di pino a vegetare bene in ambienti fortemente urbanizzati... peggioramento dello stato di salute delle piante e aumento della propensione al cedimento già verificatasi durante fenomeni meteorologici importanti... mitigazione di alcuni aspetti anche di ordine estetico, legati alla discontinuità percettiva che si ha nell’interruzione del filare e nella disomogeneità di caratteristiche che può penalizzare l’aspetto paesaggistico".

Si ricorderà che in passato interventi analoghi avevano causato anche qualche protesta: per i pini di viale Mazzini, dove carreggiata e marciapiedi erano praticamente impercorribili, o all’interno di porta Romana, dove il muro di recinzione dell’ex ospedale psichiatrico e l’asfalto erano totalmente sconnessi.

Da qualche tempo i pini sono in via di sostituzione in viale Bracci, mentre di fronte all’area giochi prospicente agli hotel nei pressi del policlinico la sede stradale è disconnessa e pericolosa, tanto che da qualche tempo sono stati lì collocati dei segnali di avvertimento. A breve dovrebbe ora partire l’operazione che consentirà il ripristino di strada Massetana.