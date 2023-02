Masoni a Sanremo fa cantare la gente

Il tono è quello di sempre, inconfondibile, che annuncia l’arrivo dei cavalli in Piazza. Perché quella di Franco Masoni per i senesi è la voce del Palio, quella che lo ha sempre raccontato, nelle lunghe dirette dei giorni di festa. Ma in questi giorni quella stessa voce ne sta raccontando un’altra di festa. In un grande teatro, sul quale per una manciata di giorni ogni anno si accedono i riflettori dell’intrattenimento nazional popolare.

Canale 3 quest’anno è sbarcato a Sanremo, dove si sta svolgendo il settantatreesimo Festival della canzone italiana. E tra chi si chiude in casa per viverne ogni momento, chi ostenta il proprio disinteresse ma poi sbircia dal buco della serratura, chi cerca semplicemente di superare questi giorni senza esserne coinvolto e chi invece si è già imparato a memoria tutti i testi delle canzoni, Canale 3 Toscana ha deciso di esserci, con un palinsesto pomeridiano dedicato alla manifestazione e un punto di vista diverso dal solito.

"Quello che si vede in televisione – racconta Masoni – è solo una piccola parte di quello che avviene, e quello che stiamo facendo è il racconto proprio di quello che succede attorno all’Ariston, nella città, che è tutta in festa". L’appuntamento con Franco Masoni, Pietro Federici e Samuele Vannoni è ancora oggi e domani alle 14 con Gaia Pomponi e Ilaria Vallone, che in diretta dagli studi senesi dialogheranno con gli inviati nel programma Sanremo Live; alle 18.30 sarà Virginia Masoni a moderare gli opinionisti musicali Michelangelo Danesi, Claudio Giovani e Niccolò Pagliai con la trasmissione ‘Canale Tre, speciale Sanremo’; Alle 20 torneranno in diretta Masoni e Federici per le ultime dalla Città del Festival. Fino a sabato, qundo con una diretta dalle 12.30 seguiranno l’attesa della finalissima. "Quando gli autori mi hanno raccontato questa idea – dice Masoni – sono rimasto un po’ così. Che c’entro io con Sanremo? Ma la cosa sta avendo seguito. A Siena c’è stato un grande riscontro. Perché noi facciamo vedere quello che la gente di questa festa in genere non vede. Facendo un parallelo con il Palio, quello che succede fuori Piazza del Campo".

Certo, un parallelo con il Palio non poteva mancare. "Ma la festa di Siena è molto più popolare – spiega Masoni – perché le contrade e i contradaioli ne sono i veri attori. A Sanremo la popolazione vive questo bellissimo appuntamento annuale, ma partecipa solo come spettatrice".

Riccardo Bruni