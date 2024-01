Masi (Pd) sul polo di viale Sardegna: "Grazie a chi crede nella sanità pubblica"

"Il polo di viale Sardegna è il risultato di chi crede nella sanità pubblica. E’ non solo un presidio della qualità della vita ma anche un volano di sviluppo per la nostra città", interviene Alessandro Masi (nella foto) dopo l’annuncio che la Regione investe 12 milioni "per realizzare in viale Sardegna uno dei poli dell’assistenza territoriale più grandi della Toscana". Masi, consigliere Pd, evidenzia anche come il ricavato della vendita "permetterà alla Provincia la ristrutturazione della ex caserma dei vigili del fuoco in viale Cavour per il ’Monna Agnese’, per accogliere l’indirizzo di studi in biotecnologie. In questo modo l’operazione consente investimenti in sanità e scuola, pilastri fondamentali del sistema di stato sociale. Il polo di viale Sardegna è una risposta concreta per la sanità pubblica e per l’accesso universale dei cittadini ai servizi con risorse che erano state assegnate dal governo di centrosinistra con il ministro Speranza e che sono adesso arrivate a destinazione grazie all’assessore regionale Simone Bezzini. Entrambi hanno rispettato gli impegni con la città". Poi Masi attacca: "Purtroppo, al di là dei proclami, il governo di destra a Roma non ha salvaguardato il Fondo sanitario nazionale, siamo preoccupati per il diritto universale ad essere curati. Si discute spesso di questi temi in consiglio e leggo una forte contraddizione dai banchi della destra senese che con il governo nazionale stanno dalla parte della sanità privata ma poi qui vogliono migliori servizi pubblici".