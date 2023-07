Masi (Pd): "Progetti del Pnrr, a che punto siamo?"

L’ultimo aggiornamento al consiglio comunale sui progetti Pnrr del Comune di Siena risale al 28 marzo scorso, in occasione dell’interrogazione finale di Alessandro Masi (Pd) sulla questione. Che torna ora a fare domande sul tema alla nuova amministrazione. "Dato che sul Pnrr ed altri fonti di finanziamento c’è molto in ballo per la nostra città, considerata l’entità e la rilevanza di questi interventi per il Comune di Siena, Masi interroga la signora sindaco o il competente assessore – si legge nell’interrogazione – per avere un aggiornamento sull’attuale stato di avanzamento delle procedure per ogni singolo progetto e opera a valere sul Pnrr, con riguardo al rispetto degli specifici termini previsti per i relativi lavori, e sulle attività della cabina di regia (formata da un pool di esperti coordinati dal segretario generale, ndr) ed i tempi previsti per la nomina del dirigente finanziario".