Masi, Pd: "Piano strutturale a rischio scadenza"

Alessandro Masi (foto), per il gruppo Pd, al prossimo Consiglio comunale interrogherà il sindaco sul Piano Strutturale, sul Piano Urbano della Mobilità Sostenibilità e sullo stato dei procedimenti urbanistici in corso. "Sono state approvate le linee programmatiche di mandato della nuova sindaco e al loro interno non si sono colti né impegni né ‘un’idea irresistibile di futuro’ per la città e per il suo programma strategico, il Piano Strutturale – scrive Masi –. Il Piano Strutturale è stato avviato ormai ben tre anni fa, ma al momento sono ignoti i suoi indirizzi effettivi e i contributi dei cittadini, delle categorie, degli enti e delle associazioni, e, quindi, l’iter del suo progetto. E nemmeno ancora è stato approvato il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile". Masi continua: "Sebbene ci siano le proroghe del Covid, è necessario che il Consiglio comunale conosca le scadenze precise per l’approvazione del Piano Strutturale, visto che la materia è di sua esclusiva competenza e che dopo tre anni siamo sempre all’avvio del procedimento. A riprova dell’inadeguatezza della pianificazione delle forze di maggioranza di destra che hanno sostenuto l’amministrazione precedente e quella di oggi, è stata avviata dalla precedente Giunta una variante al Piano Operativo, approvato meno di due anni fa e già da modificare. Si rende quindi necessario – è la conclusione – conoscere lo stato di tutti i procedimenti urbanistici e la scadenza dell’approvazione del Piano Strutturale".