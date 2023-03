Masi, Pd: "Dubbi sulla tempistica"

"Il lavoro sta andando avanti con tempi serrati per gli oltre 30 milioni di euro ottenuti da questa amministrazione". Così il vicesindaco Andrea Corsi, rispondendo all’interrogazione del capogruppo Pd, Alessandro Masi sui finanziamenti ottenuti dai fondi Pnrr e la situazione di progetti e procedure.

"L’illuminazione del centro storico – ha spiegato Corsi – avrà inizio per il 17 aprile. Per Villa Rubini siamo al progetto esecutivo e la gara partirà il 15 maggio. La bonifica relativa all’ex Sena Petroli è in fase di gara. Sul progetto legato alla Pubblica Assistenza di Taverne d’Arbia stiamo lavorando per risolvere un nodo relativo alla proprietà. Sulla struttura della scuola ‘Achille Sclavo’ andremo in gara la prima quindicina di maggio. Sui progetti relativi all’autorimessa di San Miniato e piazza della Costituzione è in corso la progettazione esecutiva con gara a maggio. Sull’ex Collegio San Marco è in corso l’intervento".