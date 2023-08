Masgalano, vince la Torre La Marca: "E’ stato frutto del lavoro di squadra" E’ l’ottavo successo

di Laura Valdesi

SIENA

"Orgogliosi di aver vinto il Masgalano offerto dagli archivisti delle 17 Contrade. Tra l’altro il nostro Francesco Fusi, figura di riferimento per Salicotto – dice il priore Antonio La Marca – e per lunghi anni lui stesso archivista, è stato fra coloro che hanno fortemente voluto la realizzazione dell’opera che adesso sarà conservata nel museo". Si tratta dell’ottavo successo per la Torre, il primo nel 1954 e l’ultimo nel 2014 quando venne offerto dalle donne delle Contrade. "Un premio ed un riconoscimento non solo per l’economato ma per un indotto, c’è chi pensa alla vestizione, chi alle monture, ai tamburi. Una vittoria ottenuta grazie al lavoro di gruppo", rivendica La Marca.

"E’ il secondo Masgalano per me, ero già economo nel 2014", racconta Stefano Dionisi. "Quella prima esperienza fu più d’imbracciatura. Da allora abbiamo costruito professionalità, dalle donne che pensano alle monture ad un gruppo di artigiani che mantiene i costumi, a chi si occupa di bandiere e tamburi. E poi la grossa dedizione di alfieri e tamburini. A luglio sono entrati in Piazza, anche se avevano già debuttato, due giovanissimi, 18 anni, Tommaso Alberti e Tommaso Provvedi. E in larga parte giovane era quest’anno il popolo, che ha comunque mostrato grande serietà nel rispetto della forma e delle regole. Da noi si veste chi lo merita per l’impegno in Contrada. Tra i monturati di luglio c’era anche Pierluigi Millozzi, ex priore. Una tradizione nella Torre che i dirigenti uscenti facciano parte della comparsa l’anno dopo che cessano dalla carica. Non potendo nel 2022 poiché era deputato della Festa l’ha fatto quest’anno", spiega l’economo. Che svela poi alcune curiosità: "Nella comparsa di agosto si doveva vestire un ragazzo ma il giorno prima si è rotto il braccio, peccato era molto contento di esserci. Inoltre sono entrate in Piazza a luglio le bandiere in memoria di Marisa Daviddi, ad agosto la coppia realizzata per i 100 anni della Società Elefante". Oltre a Dionisi dell’Economato fanno parte anche Federico Boldrini, Sergio Nuvola, Andrea Bruni, Lorenzo Manganelli e Paola Rosini.