Masgalano, l’omaggio alla memoria "E’ tesoro e custode di tutte le cose"

‘La memoria è tesoro e custode di tutte le cose’. È la citazione di Cicerone il sunto del Masgalano, incisa sul libro dalla copertina in rame e le pagine in argento che emerge dal bacile realizzato dal laboratorio orafo ‘Il Galeone’ e offerto dagli Archivisti delle 17 Contrade. L’opera omaggia l’arte del saper custodire e conservare i ricordi, le tracce, gli scritti del passato, dedicata al prezioso, quotidiano lavoro degli archivi di Contrada. I dettagli in terracotta a simboleggiare il tufo, le impronte lasciate dagli zoccoli ferrati dei barberi, la rappresentazione della città ripresa dell’affresco di Sano di Pietro, la penna d’oca a rimarcare il ruolo della scrittura e degli archivi. Elementi di un’opera realizzata completamente a mano, come ricorda Riccardo Manganelli chiamato a presentare il premio alla comparsa che più di distinguerà per eleganza, salutata dal lungo applauso dei presenti.

"La memoria e la conservazione sono il tema alla base di questo masgalano – ha sottolineato Manganelli -, e sono anche il senso stesso di un archivio di Contrada, perché è davvero difficile immaginare il futuro per le Contrade senza memoria. Un bacile che prende origine in senso classico e si sviluppa in chiave moderna: conservare e proteggere la tradizione, senza aver timore di usare nuovi strumenti. Avere cura del passato significa prendere coscienza del futuro".

Una coscienza profonda tra gli Archivisti, come traspare tra le parole di Costanza Bianciardi Fedi, che parla in nome della committenza. "Noi siamo gente un po’ all’antica ma che in virtù del ruolo, conosce l’importanza delle nuovi fonti come delle vecchie. Abbiamo voluto offrire il Masgalano perché ci piacciono le opere tangibili, i ricordi messi per iscritto, la carta che fruscia e il suo profumo. Vogliamo sentire il peso di un oggetto che è un’idea che si realizza, un sogno che si concretizza e diviene parte della nostra storia, di quelle della città e della nostra gente. Stavolta siamo noi ad affidare la memoria di parte della nostra vita alla storia di Siena. Siamo certi che questa opera verrà conservata nella Contrada che lo vincerà con lo stesso amore, dedizione e cura con le quali noi archivisti conserviamo ciò che riguarda la nostra città, la nostra storia, le nostre contrade".

Andrea Talanti