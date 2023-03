Mascherine sigillate e buttate nel cassonetto Segnalazione al 112

È andata a gettare l’immondizia nel cassonetto della raccolta differenziata in viale Antonio Gramsci e con sorpresa ha notato all’ interno decine e decine di pacchetti di mascherine sanitarie con scadenza dicembre 2023 perfettamente mantenute in confezioni da dieci e confezionate in cellophane. Manuela Sbrolli comproprietaria del Ristorante Anna in viale Gramsci, memore dei sacrifici fatti dal nostro sistema sanitario e da tanti cittadini durante i giorni della pandemia, c’è rimasta molto male. Anche perché quelle mascherine, a molti, possono servire ancora. Per questo ha fotografato l’interno del cassonetto commentando amaramente quanto visto. Purtroppo il cassonetto con il materiale sanitario è stato svuotato poco dopo. Dell’accaduto sono stati informati i Carabinieri di Piancastagnaio.