Maschere, show e magia. Il Carnevale è in Piazza

Maschere, palloncini, trampolieri e spettacoli di magia. Giochi e animazioni per grandi e piccini. Sono solo alcuni degli ingredienti di ’Voli Pindarici – Carnevale 2023’, l’evento organizzato dal Comune in piazza del Campo per la giornata di martedì grasso, 21 febbraio. In cartellone ci sono tante attività pensate per le famiglie nate in collaborazione tra assessorato alle Politiche giovanili, Teatri di Siena, Croce Rossa Italiana sezione senese e Sgabuzzini Storici Aps. Il direttore artistico dell’evento sarà Samuel Osman, della compagnia La Barraca. E allora ecco il ricchissimo programma atteso dai più piccoli

Si parte dalle 16.30 fino alle 20 tra Piazza del Campo e Cortile del Podestà con tanti momenti di gioco e di musica per trascorrere il pomeriggio all’insegna della festa del Carnevale. In partcilare in Piazza del Campo la festa si aprirà dalle 16.30 con la Marching Band ‘Zastava Orkestar’ e i Trampolieri travestiti con le maschere tradizionali. Seguirà dalle 17 lo spettacolo di illusionismo e magia, e successivamente, dalle 18 alle 20, lo spettacolo delle bolle giganti e quello di palo cinese (ginnastica artistica e danza aerea). Il tutto sarà curato da Sgabuzzini Storici Aps- Compagnia La Barraca.

Magia anche all’interno del Cortile del Podestà dove, grazie alla collaborazione con la Croce Rossa Italiana sezione di Siena, prenderà casa l’angolo ‘Trucca Bimbo’: postazioni fisse lungo i lati del Cortile accoglieranno i bambini per realizzargli il trucco preferito con cui poter sfilare per le vie della città. Una merendina a base di cenci, offerta dai volontari della Croce Rossa, sarà sempre a disposizione dei piccoli ospiti. "Un momento di condivisione per tutta la città, un pomeriggio da vivere in Piazza insieme alle nostre famiglie – spiega l’assessore alla Cultura, Pasquale Colella – grazie ai professionisti della compagnia La Barraca avremo modo di intrattenere i nostri ragazzi con piccoli grandi spettacoli che si susseguiranno per tutto il pomeriggio".

"Dopo il grande successo riscosso durante le feste natalizie abbiamo deciso di riproporre questa collaborazione con Teatri di Siena e Croce Rossa – aggiunge l’assessore alle politiche giovanili Clio Biondi Santi – sarà un pomeriggio dedicato al carnevale e ai giochi di una volta, per questo spero in una grande partecipazione".