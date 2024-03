Marzucchi, Polis è critico su Siena Casa

"La sottoscrizione del regolamento di utenza da parte del locatario è, oltre che legittima, doverosa, e il reiterato mancato rispetto del medesimo comporta la decadenza dall’assegnazione". Così l’assessore alle Politiche abitative, Micaela Papi, al consigliere Gianluca Marzucchi, Polis, autore di un’interrogazione sul regolamento d’utenza relativo agli alloggi di Siena Casa Spa. Marzucchi aveva segnalato: "La manutenzione ordinaria è a carico dell’inquilino, quella straordinaria è coperta da Siena Casa, poi c’è una manutenzione ’a mezzo’, pagata al 50% dall’inquilino e 50% dalla società. Ma Siena Casa percepisce agevolazioni che gli inquilini invece non hanno. E’ un meccanismo perverso".

Papi ha spiegato: "I diritti e i doveri derivanti dall’assegnazione degli alloggi di ediliza residenziale pubblica sono previsti dal Regolamento di Utenza approvato dai Comuni della provincia. Questo documento è richiesto dalla legge regionale n. 2 del 2019. Il regolamento di utenza è parte integrante del contratto e deve essere accettato e controfirmato dall’assegnatario, all’atto della sottoscrizione del contratto di locazione". E infine: "Per gli sgravi fiscali riconosciuti per l’esecuzione di alcuni interventi di manutenzione – la conclusione – questi possono essere ottenuti tramite l’esecuzione diretta dei lavori da parte dell’assegnatario. E’previsto un successivo rimborso, da parte di Siena Casa, dei costi sostenuti per l’intervento".