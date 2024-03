Martedì prossimo alle 21 concerto di Lera Auerbach in omaggio a Mozart

Un omaggio al genio compositivo di Mozart, nella stagione concertistica del Teatro Politeama di Poggibonsi. Martedì 5 marzo alle 21 è in programma il concerto della pianista Lera Auerbach, anche compositrice, scrittrice e artista visuale. Protagonista di questo concerto è Mozart: Mozart in sé e Mozart ripensato da Lera. Sul palcoscenico anche l’Orchestra della Toscana diretta da Diego Ceretta. In scaletta: di Auerbach, ‘Eterniday’ (Hommage to Mozart), di Mozart, Concerto n.20 per pianoforte e orchestra K.466 e Sinfonia n.41 K.551 Jupiter. Per la visione globale che ha dell’arte, la critica definisce la Auerbach, nata in Siberia e poi trasferita a New York, una donna del Rinascimento.

Fabrizio Calabrese