Martedì alle 11 ’Le Bollicine’ tagliano il nastro a Casa Rosmarino

In occasione dell’evento organizzato dall’Associazione Le Bollicine martedì alle 11 per l’inaugurazione di “Casa Rosmarino”, si terrà un incontro pubblico alla presenza delle autorità cittadine e regionali presso l’Auditorium ChiantiBanca, in via Giovanni Paolo II n°1 (Fontebecci). Si proseguirà con il taglio del nastro alle 12,15 in via Aldobrandino da Siena n° 2 Siena e con un brindisi inaugurale.