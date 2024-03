Marrucci si prenota per il ’bis’

Sarà di nuovo Andrea Marrucci il candidato sindaco del ’centrosinistra civico’ a San Gimignano, presentato alla comunità delle torri dal vice sindaco Niccolò Guicciardini in sala di cultura che ha fatto il pieno, anzi lo strapieno. "Sono pronto a fare la mia parte e guidare per la seconda volta la mia e la vostra città San Gimignano – ha detto Marrucci –. Non mi sembra neppure siano passati cinque anni, addirittura mi sembrano dieci", le sue prime parole. E giù applausi. E ancora: "Il mio partito, il popolo del Pd, mi ha riconfermato all’unanimità in blocco con la giunta. Vuol dire che abbiamo fatto bene e sia inteso non è retorica, ma questo nuovo impegno mi sorregge e rafforza per una maggiore spinta a lavorare più di prima; ne sono fiero e soprattutto orgoglioso per aver meritato questa vostra fiducia. Grazie.

"Mi impegna a una responsabilità maggiore – ha aggiunto – che mi onora e mi darà forza e carica. San Gimignano merita il meglio da parte di tutti noi perché la città è più di una storia e il nostro territorio sarà un progetto di comunità che scriveremo insieme". E ancora: "Un vero e sentito grazie di cuore a tutti, quasi commosso, nel ricordare uomini e donne del Pd e tanti, tanti amici e di tanti che non ci sono più." Li ha ricordati tutti uno per uno.

Un avvio di campagna elettorale per Andrea Marrucci lanciato per ’Un progetto di comunità’ e illustrato a grandi linee dal giovane vice sindaco e assessore Niccolò Guicciardini (probabile suo successore nel 2029) che ne ha tracciato e ricordato nei minimi particolari tutto il lavoro svolto a maniche rimboccate di oltre cinque anni, anche in momenti difficili e delicati, sempre al suo fianco.

Nelle prime file nella ’stretta’ platea, oltre ai tre ex sindaci delle torri Pier Luigi Marrucci, lo zio materno Marco Lisi, il quasi centenario nonno Guido Lisi onorario presidente Anpi, Giacomo Bassi, il presidente della provincia David Bussagli (sindaco uscente a Poggibonsi, ricordandogli la attesa promessa della Tangenzale) con i due candidati a sindaco Riccardo Vannetti per Colle e Susanna Cenni a Poggibonsi. Una serata da grandi occasioni.