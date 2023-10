Marrucci a Tolosa: "Le nuove sfide per il nostro vino"

Ancora una importante trasferta europea del sindaco Andrea Marrucci in Francia nella città di Tolosa per rappresentare le Città del Vino chiamato al Consiglio di Amministrazione di "Recevin, la rete europea delle città del vino, appunto, come delegato italiano assieme al sindaco e presidente di Città del Vino Angelo Radica e per partecipare alla Giornata Europea del Vino, organizzata a Tolosa di Città Europea del Vino 2023, grazie alla collaborazione tra Arev, Farm Europe e le Coopératives Viticoles Françaises, Iter Vitis e Recevin.

Inutile ricordare che fra le Città del vino San Gimignano, con il biglietto da visita della "Vernaccia e dei Rossi Colli Senesi" rappresenta un punto di partenza con i vini d’oltralpe, il cammino vitivinicolo fra le città prestigiose del vino in Europa. Dunque questo incontro internazionale vitivinicolo ha sviluppato con alcuni temi e sottolineato, spiega soddisfatto il sindaco Marrucci, come "Il vino è una delle anime dell’Europa, il simbolo della civiltà europea e una risorsa unica dei nostri territori". E ancora è stato detto da tutti i partecipanti "le sfide che il mondo del vino si trova ad affrontare sono molte: la crisi economica, le pratiche viticole sempre più sostenibili di fronte al cambiamento climatico, le tendenze dei consumatori, le indicazioni sulla salute e le restrizioni normative. Una sfida a tutto campo che investe aspetti sociali, agricoli ed economici che richiedono dibattito, conoscenza e consapevolezza contro ogni forma di pregiudizio". Insomma da Tolosa un altro passo in avanti per ricordare, anche se non ce n’era bisogno, che anche il vino di casa nostra e dei cugini francesi può rappresentare una delle risorse fondamentali per l’economia e per il lavoro.

Romano Francardelli